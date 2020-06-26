С начала этого года пограничники обнаружили более 170 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия и 2 попытки перемещения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины, передаёт УНН.

— По результатам рассмотрения сообщаем, что с начала 2020 года (по состоянию на 22 июня 2020 года) во время выполнения задач на государственной границе органами и подразделениями Госпогранслужбы выявлено 176 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия, - говорится в ответе на запрос.

Также с начала года было выявлено 2 попытки незаконного перемещения через государственную границу взрывоопасных предметов.

Напомним, что в командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.