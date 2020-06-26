С начала этого года пограничники обнаружили более 170 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия и 2 попытки перемещения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины, передаёт УНН.
— По результатам рассмотрения сообщаем, что с начала 2020 года (по состоянию на 22 июня 2020 года) во время выполнения задач на государственной границе органами и подразделениями Госпогранслужбы выявлено 176 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия, - говорится в ответе на запрос.
Также с начала года было выявлено 2 попытки незаконного перемещения через государственную границу взрывоопасных предметов.
Напомним, что в командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
С начала этого года пограничники обнаружили более 170 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия и 2 попытки перемещения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины, передаёт УНН.
— По результатам рассмотрения сообщаем, что с начала 2020 года (по состоянию на 22 июня 2020 года) во время выполнения задач на государственной границе органами и подразделениями Госпогранслужбы выявлено 176 попыток незаконного перемещения через государственную границу оружия, - говорится в ответе на запрос.
Также с начала года было выявлено 2 попытки незаконного перемещения через государственную границу взрывоопасных предметов.
Напомним, что в командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.