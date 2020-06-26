В Николаеве, в пятницу 26 июня аварийные бригады устраняют провал на напорном канализационном коллекторе в районе дома №37 на улице Генерала Карпенко.

Об этом сообщилп пресс-служба КП Николаевводоканала.

Для устранения провала задействовали 8 единиц спецтехники и бригаду канализационной сети. Сейчас специалисты осушают место провала для определения масштабов разрушения бетонного коллектора. Водоснабжение не отключили, организована перекачка стоков.

— В Николаеве более 33 километров аварийных канализационных сетей. Наиболее изношенные сети заменяются в сотрудничестве «Николаевводоканала» и Европейского инвестиционного банка. Уже заменены сети на улицах Кузнецкая, Адмирала Макарова и в активной фазе работы на улице Малая Морская. На месте проведения работ установлены предупредительные знаки, мы просим водителей быть осторожными и не нарушать правила дорожного движения! — гвоорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве «варваровский» дюкер подключили к водопроводу.