В субботу, 13 июня, в Николаеве восстановили водоснабжение в части Центрального района.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

– Работы по подключению дюкера к городской водопроводной сети уже выполнены. Благодаря слаженной работе всех служб, тщательной подготовке, работы выполнены раньше запланированного времени. По состоянию на 13:00 началось заполнение водопровода, в течение часа водопровод будет заполнен, - отметили в пресс-службе.

Напомним, что что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.

Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич попросил народных депутатов Украины от партии «Слуга народа» Игоря Копытина и Александра Пасечного найти в государственном бюджете деньги на завершение строительства дюкера в микрорайон Варваровка.

Работы по прокладке водовода со стороны города в Варваровку начались в апреле 2020 года. В мае народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил, что смог договориться о возвращении проекта строительства водопровода в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.