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В Николаеве начали прокладку водовода со стороны города в Варваровку, чтобы обеспечить её водой.
Об этом сообщает Николаевский горсовет.
Отмечается, что в Николаеве продолжается реализация проекта строительство дюкера через реку Южный Буг и подрядчик завершил первый этап — подготовительные работы в микрорайоне Варваровка. В Николаеве коммуникации на данный момент прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской
— Сейчас начаты работы по прокладке будущего водовода со стороны города. Инженерные коммуникации прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской. Техника продвигается постепенно, перекрывая лишь незначительную часть дороги, чтобы не создавать лишних преград для пешеходов и автомобилистов, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего будет работы по строительству дюкера будут проводится в 3 этапа.
— По завершении укладки труб водовода и подключения их к действующей сети, второй этап масштабного строительства, который осуществляется по заказу департамента ЖКХ, будет завершен. Остаётся третий, последний - подводное бурение и собственно строительство дюкера, чтобы соединить все части в единую систему и наконец обеспечить питьевой водой микрорайон Варваровка, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.
Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.
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В Николаеве начали прокладку водовода со стороны города в Варваровку, чтобы обеспечить её водой.
Об этом сообщает Николаевский горсовет.
Отмечается, что в Николаеве продолжается реализация проекта строительство дюкера через реку Южный Буг и подрядчик завершил первый этап — подготовительные работы в микрорайоне Варваровка. В Николаеве коммуникации на данный момент прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской
— Сейчас начаты работы по прокладке будущего водовода со стороны города. Инженерные коммуникации прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской. Техника продвигается постепенно, перекрывая лишь незначительную часть дороги, чтобы не создавать лишних преград для пешеходов и автомобилистов, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего будет работы по строительству дюкера будут проводится в 3 этапа.
— По завершении укладки труб водовода и подключения их к действующей сети, второй этап масштабного строительства, который осуществляется по заказу департамента ЖКХ, будет завершен. Остаётся третий, последний - подводное бурение и собственно строительство дюкера, чтобы соединить все части в единую систему и наконец обеспечить питьевой водой микрорайон Варваровка, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.
Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.