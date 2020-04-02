В Николаеве начали прокладку водовода со стороны города в Варваровку, чтобы обеспечить её водой.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

Отмечается, что в Николаеве продолжается реализация проекта строительство дюкера через реку Южный Буг и подрядчик завершил первый этап — подготовительные работы в микрорайоне Варваровка. В Николаеве коммуникации на данный момент прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской

— Сейчас начаты работы по прокладке будущего водовода со стороны города. Инженерные коммуникации прокладываются от улицы Градостроителей в сторону Большой Морской и Никольской. Техника продвигается постепенно, перекрывая лишь незначительную часть дороги, чтобы не создавать лишних преград для пешеходов и автомобилистов, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего будет работы по строительству дюкера будут проводится в 3 этапа.

— По завершении укладки труб водовода и подключения их к действующей сети, второй этап масштабного строительства, который осуществляется по заказу департамента ЖКХ, будет завершен. Остаётся третий, последний - подводное бурение и собственно строительство дюкера, чтобы соединить все части в единую систему и наконец обеспечить питьевой водой микрорайон Варваровка, - говорится в сообщении.