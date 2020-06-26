Суд арестовал мужчину, который подозревается в вымогательстве 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый по предварительному сговору с другим лицом требовал у местного жителя, угрожая ему физическим насилием, вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч гривен.

Подозреваемый отрицает свою вину, просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражец — домашний арест или залог.

Защитник просил избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, учитывая состояние здоровья его подзащитного и наличия у него больных родителей.

«Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, судья Сергей Медюк постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в одном из кафе Николаева задержали ранее судимого мужчину, который вымогал 200 тысяч гривен несуществующего долга у бизнесмена.