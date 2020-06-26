Проблема с питьевой водой в затопленных регионах западной Украины является гигантской. Возможностей подвозить воду людям автомобилями из-за разрушенных дорог пока что нет.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По его словам, большая вода затопила около 5 тысяч колодцев питьевой воды.

— И сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там — ГСЧС и Нацгвардия. Они в основном везут в районы воду питьевую и продукты питания. У нас нет нормальной питьевой воды сейчас. Это гигантская проблема, — заявил Арсен Аваков.

По его словам, проблема питьевой воды все еще не решена полностью.

— Она решается так, что сегодня там было примерно пять рейсов вертолетных, когда грузится 3-5 тонн воды и везется в конкретное село. Сегодня работали по Галицкому району, по Верховинскому. Эта решена проблема, но не решена на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена, — добавил Арсен Аваков.

По его словам, воду в подтопленных районах сложно доставить, поскольку в результате паводков повреждено около 205 км дорог.

— Особо большие проблемы в Верховинском и Галицком районе. По нашим данным пострадало более 120 мостов из того, что мы оперативно считаем. Снесены, т.к. их нужно заново восстанавливать, — добавил Арсен Аваков.

Как сообщалось, одна из главных причин затопления населенных пунктов на западной Украине — застройка пойм и прибрежно-защитных полос, которая прямо запрещена водным кодексом.