Острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней. Это будут работы для восстановления самых необходимых объектов.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

По его словам, министерство перебросило все силы для того, чтобы побыстрее побороть последствия стихии.

— Но все равно, есть тяжелейшая ручная работа, когда люди просто разбирают завалы деревьев, которые перегораживают мосты. Это гигантская проблема, 10 дней будет идти острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые серьезные (последствия паводков, - прим.) — сказал Арсен Аваков.

Он уточнил, что день-два будут длиться работы в Верховинском районе.

— Сможем восстановить дорогу. Сегодня над этим работали, — заявил Арсен Аваков.

Министр также отметил, что для ликвидации последствий стихии задействовано 1,5 тысячи нацгвардейцев и спасателей.

Как сообщалось, проблема с питьевой водой в затопленных регионах западной Украины является гигантской. Возможностей подвозить воду людям автомобилями из-за разрушенных дорог пока что нет.