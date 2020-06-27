В Индии больше сотни человек стали жертвами муссонных дождей на севере страны за последние два дня — по всем погибшим ударили молнии.

Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает The Independent.

Наибольшее число жертв дождей с грозами зафиксировано в индийском штате Бихар. Там от удара молнии погибло 83 человека. Также, в штате Уттар-Прадеш сообщили о смерти от молнии 27 его жителей. Еще 20 человек погибли в Бихаре.

В то же время, что 12 человек в Уттар-Прадеше выжили и теперь находятся в больницах с сильнейшими ожогами.

Уточняется, что большинство пострадавших были фермерами, которые во время грозы занимались посадкой семян.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших в Twitter.

— Поступило трагическое известие о гибели людей в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи, — написал Нарендра Моди.

Напомним, острая фаза ликвидации самых тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней. Это будут работы для восстановления самых необходимых объектов.