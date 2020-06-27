В результате паводков на западе Украины по состоянию на 27 июня остаются подтопленными почти 4 тысячи домов. Восемь населенных пунктов обесточены.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на утро 27 июня обесточены 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Кроме того, в 180 населенных пунктах на территории четырех областей остаются подтопленными 3 871 дом, а также объекты социальной и бытовой сферы. Также затоплено 2 720 подвалов, 6 400 приусадебных участков, разрушено более 200 километров автомобильных дорог и 94 моста.

За минувшие сутки силы ГСЧС спасли еще 46 человек.

Напомним, что на Прикарпатье наводнение подтопило 4,5 тысяч домов и разрушила 90 мостов. Нанесенный инфраструктуре убыток ориентировочно составил 125 миллионов гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.