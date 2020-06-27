В Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

По данным полиции, мужчина без причины и игнорируя окружающих несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону компании людей и скрылся с места.

— В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки, - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что личность стрелка быстро установили, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В его доме нашли коллекцию разнообразного оружия, а также изъяли травматический пистолет, из которого он ранил человека. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что в Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома. Неизвестные открыли огонь из автоматов.