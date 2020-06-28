За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
Количество обнаруженных случаев коронавируса за сутки снижается второй день подряд. В субботу их было зафиксировано 948.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 42982 человека, летальных случаев - 1129.
Отметим, что из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.
Напомним, что правительство Черногории приняло решение возобновить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, несмотря на заявление об окончании эпидемии.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
Количество обнаруженных случаев коронавируса за сутки снижается второй день подряд. В субботу их было зафиксировано 948.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 42982 человека, летальных случаев - 1129.
Отметим, что из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это означает, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут усилить.
Напомним, что правительство Черногории приняло решение возобновить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, несмотря на заявление об окончании эпидемии.