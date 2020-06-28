Правительство Черногории приняло решение возобновить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, несмотря на заявление об окончании эпидемии.
Об этом сообщается на сайте правительства.
В Черногории запретили спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе; запрещено проводить политические митинги и акции; верующим запретили собираться на богослужения вне церквей.
Также, вводятся ограничения относительно проведения похорон — во время погребения разрешено присутствовать только членам семьи.
Еще в двух муниципалитетах введен комендантский час с 18:00 до 5:00.
До заявления властей об окончании эпидемии в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса, из них 9 пациентов умерли, другие выздоровели.
Теперь же, по данным американского Университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 439 случаев инфицирования. Количество умерших не изменилось. 100 новых случаев заражения были зафиксированы в течение 10 дней, с 15 по 25 июня.
Напомним, что в 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.
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Правительство Черногории приняло решение возобновить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса COVID-19, несмотря на заявление об окончании эпидемии.
Об этом сообщается на сайте правительства.
В Черногории запретили спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе; запрещено проводить политические митинги и акции; верующим запретили собираться на богослужения вне церквей.
Также, вводятся ограничения относительно проведения похорон — во время погребения разрешено присутствовать только членам семьи.
Еще в двух муниципалитетах введен комендантский час с 18:00 до 5:00.
До заявления властей об окончании эпидемии в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса, из них 9 пациентов умерли, другие выздоровели.
Теперь же, по данным американского Университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 439 случаев инфицирования. Количество умерших не изменилось. 100 новых случаев заражения были зафиксированы в течение 10 дней, с 15 по 25 июня.
Напомним, что в 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.