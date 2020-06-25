В 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на западные СМИ.

«В 30 странах наблюдается увеличение количества новых случаев», — заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

По его словам, в 11 из этих стран наблюдается обновление эпидемии. В то же время большинство европейских стран до сих пор не преодолели первую волну эпидемии.

Ганс Клюге не назвал конкретные страны, где фиксируется рост заболеваемости.

Однако среди стран, где зафиксированы вспышки заболевания в последнее время отмечается Португалия, где некоторые муниципалитеты включая Лиссабон, возобновили карантин, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.

Напомним, Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.