В 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на западные СМИ.
«В 30 странах наблюдается увеличение количества новых случаев», — заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
По его словам, в 11 из этих стран наблюдается обновление эпидемии. В то же время большинство европейских стран до сих пор не преодолели первую волну эпидемии.
Ганс Клюге не назвал конкретные страны, где фиксируется рост заболеваемости.
Однако среди стран, где зафиксированы вспышки заболевания в последнее время отмечается Португалия, где некоторые муниципалитеты включая Лиссабон, возобновили карантин, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.
Напомним, Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.
Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.
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В 30 странах Европы после ослабления карантина наблюдается всплеск заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Укрифнорм со ссылкой на западные СМИ.
«В 30 странах наблюдается увеличение количества новых случаев», — заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.
По его словам, в 11 из этих стран наблюдается обновление эпидемии. В то же время большинство европейских стран до сих пор не преодолели первую волну эпидемии.
Ганс Клюге не назвал конкретные страны, где фиксируется рост заболеваемости.
Однако среди стран, где зафиксированы вспышки заболевания в последнее время отмечается Португалия, где некоторые муниципалитеты включая Лиссабон, возобновили карантин, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.
Напомним, Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.
Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.