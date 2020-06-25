В Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.

Об этом заявил рремьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Очередной антирекорд — почти тысяча больных коронавирусом официально подтверждена за прошлые сутки. Продолжается от недели к неделе рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это негативный сигнал. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», — сказал Денис Шмыгаль.

Он в очередной раз призвал соотечественников соблюдать правила карантина. Те же учреждения и граждане, которые их не соблюдают, будут оштрафованы, подчеркнул глава правительства.

Напомним, Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.