За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро четверга, 25 июня.

Всего за время пандемии в Украине заболело 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, летальных исходов — 1067.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).

Новых случаев COVID-19 не выявили в Херсонской и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 июня в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса. Наиболее зараженными регионами остаются Киев, Черновицкая и Львовская области.