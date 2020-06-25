Украина заняла второе место среди стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют статистические данные за 24 июня на сайте Worldometers.

Украина с суточным приростом инфицированных +940 человек заняла второе место, обогнав Великобританию (+652), Германию (+476) и Белоруссию (+458).

Лидером по заболеваемости Covid-19 в Европе остается Россия (+7176).

По состоянию на 13:30 25 июня статистические данные еще обновляются. Однако некоторые европейские страны уже проинформировали относительно новых случаев. Так, за последние сутки в Украине заразились 994 человека, больше инфицированных за сутки только в России (+7113).

Отметим, что с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 40 008 человек - это 12-е место среди всех стран Европы.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.