27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Верхнеторецкого и Широкино, а также дважды неподалеку Водяного противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитника Авдеевки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Позже, агрессор активизировал свои огневые действия по украинским защитникам Гранитного. При этом оккупанты использовали минометы 82-го калибра и ПТРК. Не было тишины и у Марьинки. Здесь враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Светлодарска агрессор использовал станковые противотанковые гранатометы, а по украинским воинам в Крымском выпустил мины 120-го калибра. По защитника Орехово оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также обстрелы из автоматических станковых гранатометов зафиксировано на подступах к населенному пункту Новотошковское.

К сожалению, за минувшие сутки, 27 июня, Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток, 28 июня, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты вели огонь из 82 мм минометов по нашим позициям близ населенного пункта Мироновский.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, что 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.