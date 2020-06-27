Сегодня, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.
Об этом сообщает командование ООС в Facebook.
Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение, где оказали помощь.
— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, - добавили в штабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец ранен.
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Сегодня, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.
Об этом сообщает командование ООС в Facebook.
Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение, где оказали помощь.
— На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются, - добавили в штабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец ранен.