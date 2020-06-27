За минувшие сутки, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец ранен.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Указывается, что незаконные вооруженные российские формирования применили при этом запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы трижды вблизи населенного пункта Крымское, а также неподалеку от Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Огневую активность оккупантов зафиксировали и на окраинах Хутора Вольный, неподалеку Шумов и возле населенного пункта Славное.

— В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, военному оказана необходимая медицинская помощь, - отметили в штабе.

В ответ на агрессию украинским войскам тоже пришлось открывать огонь. В результате противник прекратил обстрелы. Разведка сообщила, что вследствие этого 26 июня был уничтожен один и ранены двое боевиков.

От начала этих суток, 27 июня, боевики открывали огонь дважды — в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного. Потерь в составе Объединенных сил нет.

Напомним, что с начала суток, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, вследствие чего получил ранения один военный.