С начала суток, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, вследствие чего получил ранения один военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Боевики применили во время обстрелов запрещеные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись недалеко от населенного пункта Крымское, в районах Катериновки и Хутора Вольный. Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Шумов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Его доставили в больницу.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что у Украины есть уникальный шанс заставить Путина уйти с Донбасса и Крыма.