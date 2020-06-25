Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо укреплять международную солидарность вокруг нашего государства.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью Сергею Жадану в эфире «Трезубец ФМ», передает пресс-служба политсилы.

Он также поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках нормандского формата и в очередной раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.

«Я постоянно видел его глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставлении ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го», — сказал Петр Порошенко.

Впрочем, по его словам, совместными усилиями мы способны победить.

«Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой — хотя не имея современной прочной, патриотической, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но дополнительно к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей — именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украину», — добавил он.

Петр Порошенко убежден, сегодня, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5- процентным падением ВВП — есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров.

Петр Порошенко также напомнил, что его команде удалось впервые в истории добиться в международных судах применение конвенций ООН против страны-агрессора.

«Подчеркиваю: мы впервые в мировой истории применили конвенции ООН для того, чтобы привлечь Россию к ответственности в качестве агрессора. Это было относительно агрессии Российской Федерации против военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. И это было относительно нарушения конвенции по финансированию терроризма, когда российские террористические подразделения ворвались к нашей территории. И непосредственную ответственность за нарушение международного права несет лично президент РФ Путин», — отметил он.

По его мнению, мир на базе международного права будет достигнуто в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены за территорию Украины.

«С применением, кстати, миротворческих подразделений, которые базируются на решении Совета Безопасности ООН, потому что это обеспечит устранение с украинской территории оккупационных российских войск. Разоружение незаконных вооруженных формирований, выброски тяжелой техники и артиллерии за участок украинско-российской границы, потому что именно это указано как приоритетные опасные характеристики Минских договоренностей, где и стоит подпись — обязательство Путина как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины», — резюмировал Петр Порошенко.