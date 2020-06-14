Шоу, устроенное вокруг якобы «вручения подозрения» пятому президенту Украины, лидеру партии «Европейская Солидарность» Петру Порошенко, не делает чести власти и возвращает страну во времена Януковича.

Об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зеленскому, которое подписали известные ученые, общественные деятели и политические заключенные советского режима, текст которого опубликовал в Facebook бывший политзаключенный Иосиф Зисельс.

Подписанты призывают Владимира Зеленского прекратить политические преследования, а вместо этого направить усилия на консолидацию общества в противодействии российской агрессии.

Документ открыт для подписания всем, кто разделяет предостережения этого обращения^

«Президенту Украины В.А.ЗЕЛЕНСКОМУ Уважаемый Владимир Александрович! Обратиться с этим письмом нас побудили последние события, которые возвращают наше государство во времена Януковича. Произвол, выборочное правосудие, политические преследования после Революции Достоинства должны были навсегда покинуть Украину. Мы возмущены действиями ГБР и ОГПУ, которые возвращают эти отвратительные явления в украинскую действительность. Это - признаки формирования в Украине полицейского государства. Позорное, незаконное, непрофессиональное шоу, устроенное вокруг якобы «вручения подозрения» пятому Президенту Украины, народному депутату Украины Петру Порошенко не делает чести власти. Оно значительно ухудшает имидж нашей страны в мире. Такие действия дискредитируют саму правоохранительную систему, разрушают и без того невысокое доверие к ней. Обществу посылается опасный сигнал: «органам» закон не писан. А значит, завтра чьи-то права могут растоптать - было бы политический заказ. С прискорбием должны констатировать, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко — человек, усилиями которого Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы. Должны напомнить, что изначально все эти дела были инициированы членами бывшей команды Януковича. Они созвучны с месседжами враждебной российской пропаганды. И именно эти инициативы с радостью поддержала и крайне топорно пытается реализовать команда нынешнего Президента Украины. И самое главное, что все эти незаконные действия ослабляют позицию Украины на международной арене. Потому что Петр Порошенко олицетворял для мира решительное сопротивление российской вооруженной агрессии. А что олицетворяет на этом фоне команда Зеленского, преследуя Порошенко? В частности, за поход украинских кораблей по украинским территориальными водам? За начало контрнаступления против сил агрессора, которые вторглись в Украину? За назначения в силовых структурах для повышения их эффективности? Фактически, эти и другие дела, целиком по российским лекалам, направлены на признание преступными любых действий в защиту Украины: контрнаступление против сил агрессора, использование ВМС для усиления защиты украинской территории, назначения в силовых структурах. Обвинения Президента Украины за издание указа о кадровом назначении в Службу внешней разведки Украины выглядят крайне странно - ведь это его конституционные полномочия. Помимо прочего, это может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства. Это — опасный прецедент. Подчеркиваем: построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на «юридическом трэше» никому еще не удавалось. Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослабления Украины на международной арене. Не стоит следовать примеру Януковича. Он приводит к разрушительным последствиям, и в первую очередь для власти. Лучшее, что может сделать нынешняя властная команда — это прекратить политические преследования и сосредоточиться на объединении украинского общества в противодействии российской агрессии, начать заниматься отстаиванием интересов Украины на международной арене и улучшением уровня жизни людей в Украине. 1. Иосиф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа «Первого декабря». 2. Юрий Щербак, писатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. 3. Константин Сигов, философ и общественный деятель, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА. 4. Игорь Козловский, религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, участник инициативной группы «Первого декабря», узник совести т.н. «ДНР». 5. Алексей Панич, философ, переводчик, член Украинского центра Международного ПЕН-клуба. 6. Евгений Быстрицкий, философ. 7. Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства «Дух и Литера». 8. Сергей Квит, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», министр образования и науки Украины (2014-2016). 9. Николай Горбаль, бывший политзаключенный, поэт. 10. Геннадий Боряк, историк, заместитель директора Института истории НАНУ. 11. Тарас Возняк, главный редактор журнала «Ї». 12. Елена Стяжкина, историк, писательница. 13. Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, участник инициативной группы «Первого декабря». 14. Сергей Высоцкий, Движение Сопротивления Капитуляции. 15. Андрей Левус, Движение Сопротивления Капитуляции. 16. Мирослав Гай, Движение Сопротивления Капитуляции. 17. Андрей Павлишин, историк, переводчик, публицист. 18. Ярослав Яцкив, председательствующий ИГ «Первого декабря». 19. Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста 20. Игорь Юхновский, академик НАНУ, Герой Украины, участник инициативной группы «Первого декабря». 21 Сергей Рябченко, профессор, чл.-корр. НАН Украины»

Напомним, ранее пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований по заказу властей устраивает политические преследования, что, по его мнению, свидетельствует об отчаянии, бессилии, а также не имеет ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями.