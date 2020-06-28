По состоянию на 10 утра 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.

Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего в области зарегистрировано 442 подтвержденных случая коронавируса, из них у работников учреждений здравоохранения - 60.

Из всех 442 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 76 человек;

Южноукраинск - 128 человек;

Первомайск - 14 человек;

Арбузинский район - 7 человек;

Баштанский район - 1 человек;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатый район - 1 человек;

район - 1 человек; Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

Врадиевский район - 31 человек;

Доманевский район - 78 человек;

район - 78 человек; Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

район - 40 человек; Очаковский район - 1 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Всего выздоровели - 282 человека, умерло всего от последствий COVID-19 - 10.

Всего обследовано методом ПЦР - 10 тысяч 558 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 128 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.