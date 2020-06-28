По состоянию на 10 утра 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего в области зарегистрировано 442 подтвержденных случая коронавируса, из них у работников учреждений здравоохранения - 60.
Из всех 442 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели - 282 человека, умерло всего от последствий COVID-19 - 10.
Всего обследовано методом ПЦР - 10 тысяч 558 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 128 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
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По состоянию на 10 утра 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего в области зарегистрировано 442 подтвержденных случая коронавируса, из них у работников учреждений здравоохранения - 60.
Из всех 442 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели - 282 человека, умерло всего от последствий COVID-19 - 10.
Всего обследовано методом ПЦР - 10 тысяч 558 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 128 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.