В Беларуси список людей, преследуемых по политическим мотивам, достигло 17 в канун президентских выборов.

Об этом сообщает Новое время.

К числу политзаключенных добавляют много блогеров. В частности, не исключено, что в ближайшее время туда попадет блогер Игорь Лосик (Telegram канал Беларусь головного мозга) и Владимир Циганович (MozgON).

В отношении задержанного 25 июня блогера Лосика возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой же статье заведено дело и против Цигановича.

Кроме того, в списке политзаклеченных:

Сергей Петрухин — блогер из Бреста, автор YouTube-каналов Народный репортер и YouTube-депутаты. Задержан по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дело заведено после событий 29 мая в Гродно.

Владимир Неронский — блоггер, автор YouTube-канала Слуцк для жизни. С 8 мая 2020 годы отбывал 40 суток административного ареста. Сейчас находится в СИЗО Минска, на него заведено уголовное дело по ст. 342 и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Виктор Бабарыка — претендент в кандидаты на пост президента, задержаны 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для представления собранных подписей. 21 июня Бабарыка было предъявлено обвинение по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ст. 210 (кража в особо крупном размере), ст. 209 (мошенничество), а также по ст. 430 (получение взятки) и ст. 431 (дача взятки). Бабарыка не согласен с предъявленным обвинением, его защитники настаивают «на полном невиновности».

Эдуард Бабарыко — руководитель инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарыко. Предъявлено обвинение за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере.

Владимир Дударев — координатор инициативной группы Виктора Бабарыко по Могилевской области, экс-заместитель председателя Могилевского горисполкома.

Светлана Купреева — подруга семьи Виктора Бабарыко и координатор его инициативной группы по одному из районов Минска. Купреев подозревается в «уклонении от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере».

Сергей Тихановський — автор популярного YouTube-канала Страна для жизни. 8 июня Тихановському и еще шести задержанным 29 мая во Гродно предъявлено обвинение по ст. 342 УК, позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан).

Дмитрий Фурманов — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Вергилий Ушак — оператор, 29 мая снимал пикет в Гродно. Обвиняется по ст. 342.

Александр Аранович — член команды YouTube-канала Страна для жизни, водитель автодома. Обвиняется по ст. 342.

Артем Саков — член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Андрей Новиков — волонтер группы Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Василий Бобровский — житель Гродно, задержанный во время пикета по сбору подписей в родном городе. Обвиняется по ст. 342.

Владимир Наумик — член группы Светланы Тихановськои. Задержаны после пикета в Гродно, Обвиняется по ст. 342.

Иван Комар и Никита Емельянов — анархисты, осужденные 12 февраля этого года на 7 лет колонии усиленного режима. В сентябре 2019 они бросили в здание Минского городского суда две лампочки с краской.

Михаил Жемчужный — общественный активист, осужденный 2015 судом Витебской области к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 2 года и 8 месяцев.

Отметим, что массовые пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны начались в конце мая. Правоохранители в ответ проводили задержания.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.