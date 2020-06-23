Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов.

Об этом он заявил на встрече с активистами в Бресте, пишет ZN.ua, ссылаясь на российский РБК.

— Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной компании я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте, — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что он еще президент Беларуси и «ни в одной стране не позволено оскорблять людей».

— «Вусатый таракан», еще чего-то. Я ведь никого из вас не оскорбил лично, — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также добавил, что «коррупционерам в стране делать нечего».

— А если хотите разного рода жулье защитить — вы защищайте, но только не со мной, — отметил он. — Меценат, картины привез державе. А на поверку что оказалось? Это их картины. А почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева, — заявил Александр Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил, что за время независимости Беларуси ему удалось «подрезать крылья ворюгам», благодаря чему страна не оказалась «на коленях» перед олигархами.

Напомним, ранее претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико была предъявлено уголовное обвинение, статья не может быть разглашена.