Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение, статья не может быть разглашена.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Запад один из его защитников Дмитрий Лаевский.

— Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой обвинение предъявлено, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела, — сказал Лавский.

При этом он подчеркнул, что «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением».

— Защита настаивает на его полной невиновности, — сказал адвокат.

Лаевский также сообщил, что в соответствии с законодательством, «защита обжаловала задержание Виктора Бабарико».

— Пока эта жалоба не рассмотрена, — отметил он.

18 июня Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Напомним, 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.

Отметим, что белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.

Как известно, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.