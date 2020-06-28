В ночь на воскресенье, 28 июня, в Херсоне на перекрестке произошла авария, погиб водитель BMW.

Об этом сообщает Херсонская мастерская новостей.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке улицы Черноморской и Бериславского шоссе. Как пишут очевидцы в соцсети, авария произошла где-то с 22:00 до 23:00.

Как видно на снимках, автомобиль на скорости слетел с проезжей части улицы и врезался в дерево. В результате аварии водитель не выжил.

Напомним, что в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.