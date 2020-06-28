К следующему этапу смягчения карантина в Украине не готова столица и еще тринадцать регионов, среди которых и Николаевская область.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения Украины.

— Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне, — говорится в сообщении.

Отметим, что загруженность коек в больницах Николаевщины составляет 8,81%, охват тестированием на коронавирус в области 31,12 на 100 тысяч человек, процент выявления составляет 12, 32 (при номер в менее 11%).

Всего к смягчению карантина не готовы кроме Николаевской области ещё Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черниговская области. А также из-за отсутствия данных АР Крым и Севастополь.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19.