В Харькове автомобиль ВАЗ наехал на коляску с младенцем, погибла девочка 2020 года рождения.

Об этом сообщает полиция области.

Установлено, что 26 июня около 19:00 в переулке Аверина человек толкал задним ходом автомобиль «ВАЗ 21013» в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя.

Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находилась малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в больнице.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 28 июня, в Херсоне на перекрестке произошла авария, погиб водитель BMW.