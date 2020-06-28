Из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что больше всего пострадала Ивано-Франковская область. На ликвидацию последствий непогоды Кабмин уже выделил более 700 млн гривен.
— Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние, - написал Денис Шмыгаль.
Напомним, что Европейский Союз согласился помочь Украине с ликвидацией последствий паводков в западных областях Украины после соответствующей просьбы Министерства иностранных дел Украины.
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Из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что больше всего пострадала Ивано-Франковская область. На ликвидацию последствий непогоды Кабмин уже выделил более 700 млн гривен.
— Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние, - написал Денис Шмыгаль.
Напомним, что Европейский Союз согласился помочь Украине с ликвидацией последствий паводков в западных областях Украины после соответствующей просьбы Министерства иностранных дел Украины.