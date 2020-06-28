Европейский Союз согласился помочь Украине с ликвидацией последствий паводков в западных областях Украины после соответствующей просьбы Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Отмечается, что на призыв Украины о помощи уже отреагировала Швеция. Она предложила предоставить 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов, технических экспертов.
Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.
Кроме того, в постоянном контакте с Украиной находится круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.
— Мы готовы предоставить дальнейшую помощь и засвидетельствовать свою солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и со спасателями, которые работают на месте, - отметил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили финансовую помощь на борьбу с наводнениями и их последствиями на западе Украины.
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Европейский Союз согласился помочь Украине с ликвидацией последствий паводков в западных областях Украины после соответствующей просьбы Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Отмечается, что на призыв Украины о помощи уже отреагировала Швеция. Она предложила предоставить 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов, технических экспертов.
Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.
Кроме того, в постоянном контакте с Украиной находится круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.
— Мы готовы предоставить дальнейшую помощь и засвидетельствовать свою солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и со спасателями, которые работают на месте, - отметил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили финансовую помощь на борьбу с наводнениями и их последствиями на западе Украины.