Соединенные Штаты Америки выделили финансовую помощь на борьбу с наводнениями и их последствиями на западе Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook в субботу, 27 июня.

В посольстве отметили, что США поддерживают Украину во время стихийных наводнений.

— С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере 100 тысяч долларов для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой, - говорится в сообщении.

США намерены сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западных областей преодолеть последствия стихийного бедствия.

Как известно, на утро 27 июня оставались подтопленными почти 4 тысячи домов в западных областях; также несколько населенных пунктов до сих пор без света.

Напомним, что на Прикарпатье наводнение подтопило 4,5 тысяч домов и разрушила 90 мостов. Нанесенный инфраструктуре убыток ориентировочно составил 125 миллионов гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.