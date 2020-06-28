В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой, 3а вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Он расположен по соседству с другим домом, где 21 июня произошел взрыв - предварительно за утечки газа.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко, передаёт Громадське.

В комментариях под постом очевидцы уточнили, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.

Сообщается, что пожарные получили вызов в 16:12. На место происшествия выехали 7 автомобилей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.