В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой, 3а вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Он расположен по соседству с другим домом, где 21 июня произошел взрыв - предварительно за утечки газа.
Об этом в Facebook сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко, передаёт Громадське.
В комментариях под постом очевидцы уточнили, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.
Сообщается, что пожарные получили вызов в 16:12. На место происшествия выехали 7 автомобилей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
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В Дарницком районе Киева на улице Соломии Крушельницкой, 3а вспыхнул пожар в одном из многоэтажных домов. Он расположен по соседству с другим домом, где 21 июня произошел взрыв - предварительно за утечки газа.
Об этом в Facebook сообщила местная жительница Екатерина Дьяченко, передаёт Громадське.
В комментариях под постом очевидцы уточнили, что пожар возник в доме, расположенном за тем, где 21 июня произошел взрыв.
Сообщается, что пожарные получили вызов в 16:12. На место происшествия выехали 7 автомобилей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.