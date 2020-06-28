С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-службы штаба ООС.
— 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, - говорится в сообщении.
Сообщается, что неподалеку Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82 мм минометы.
— А вблизи Старогнатовки оккупант использовал против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в ответ на действия противника, несшими угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские защитники открывали огонь.
— Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим «Тишина» придерживался.
Напомним, что 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-службы штаба ООС.
— 28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня, - говорится в сообщении.
Сообщается, что неподалеку Мироновского враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения 82 мм минометы.
— А вблизи Старогнатовки оккупант использовал против наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в ответ на действия противника, несшими угрозу жизни и здоровью военнослужащих, украинские защитники открывали огонь.
— Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим «Тишина» придерживался.
Напомним, что 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.