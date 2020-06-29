В Гонконге в воскресенье, 28 июня, состоялись протесты против введения нового законодательства об ограничении автономии территории. Полиция в Гонконге арестовала по меньшей мере 53 человека после столкновений.

Об этом сообщает Новое время.

Изначально планировалось провести «молчаливый протест». Впрочем, как утверждает полиция Гонконга, впоследствии его участники начали скандировать лозунги и отказались выполнять указания полиции.

Далее между полицией и демонстрантами начались схватки и силовики применили слезоточивый газ.

— Поскольку толпа не прекращал противозаконных действий, полиция действовала решительно и приняла меры по аресту, — говорится в сообщении полиции Гонконга.

Всего, по официальным данным, арестованы 53 человека. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.

Отметим, что 28 мая Всекитайское собрание народных представителей одобрило закон о национальной безопасности Гонконга, который в перспективе уменьшает самостоятельность региона. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывают государственную власть в Гонконге.

Принятие этого закона раскритиковали в ЕС, Великобритании, США и других странах. В частности, власти Китая обвиняют в нарушении обязательств по Гонконге, взятых в рамках китайско-британского соглашения о передаче этой территории КНР.

Гонконг является административным районом Китая. С тех пор как Великобритания вернула Гонконг суверенитет в 1997 году, район придерживался политики «одна страна, две системы», что позволило ему получить определенные свободы, которых нет у другого Китая.

Демонстрации в автономном регионе Китая продолжаются почти год. Несмотря на карантин протесты возобновились в начале апреля.

Напомним, что Европейский парламент планирует предложить подать иск в Международный суд ООН в Гааге против Китая из-за принятия так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга.