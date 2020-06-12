Об этом пишет Politico.

Проголосовать за решение в парламенте планируют 19 июня. В проекте резолюции «решительно критикуют принятие закона о нацбезопасности Гонконга» и «призывают ЕС и его страны-члены, в случае применения нового закона о безопасности, рассмотреть вопрос о подаче исков».

Отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о нацбезопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и Международный пакт о гражданских и политических правах.