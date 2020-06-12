Европейский парламент планирует предложить подать иск в Международный суд ООН в Гааге против Китая из-за принятия так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга.
Об этом пишет Politico.
Проголосовать за решение в парламенте планируют 19 июня. В проекте резолюции «решительно критикуют принятие закона о нацбезопасности Гонконга» и «призывают ЕС и его страны-члены, в случае применения нового закона о безопасности, рассмотреть вопрос о подаче исков».
Отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о нацбезопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и Международный пакт о гражданских и политических правах.
Напомним, в Гонконге с новой силой вспыхнули протесты. Поводом стало принятие высшим органом Коммунистической партии Китая так называемого закона о национальной безопасности. Он предусматривает, что в регионе запретят антиправительственные призывы и призывы к отделению от Китая. Его приняли 28 мая, и для вступления в силу (что ожидается уже осенью этого года) его не должны утверждать власти Гонконга.
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.
Европейский парламент планирует предложить подать иск в Международный суд ООН в Гааге против Китая из-за принятия так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга.
Об этом пишет Politico.
Проголосовать за решение в парламенте планируют 19 июня. В проекте резолюции «решительно критикуют принятие закона о нацбезопасности Гонконга» и «призывают ЕС и его страны-члены, в случае применения нового закона о безопасности, рассмотреть вопрос о подаче исков».
Отмечается, что решение Китая навязать Гонконгу законодательство о нацбезопасности нарушает Совместную китайско-британскую декларацию и Международный пакт о гражданских и политических правах.
Напомним, в Гонконге с новой силой вспыхнули протесты. Поводом стало принятие высшим органом Коммунистической партии Китая так называемого закона о национальной безопасности. Он предусматривает, что в регионе запретят антиправительственные призывы и призывы к отделению от Китая. Его приняли 28 мая, и для вступления в силу (что ожидается уже осенью этого года) его не должны утверждать власти Гонконга.
Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.