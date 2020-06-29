В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый большой ежедневный прирост с 8 апреля.

Об этом сообщает чешское издание Novinky, передаёт Новое время.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, в субботу, 27 июня, число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу, 26 июня.

Доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов 27 июня по сравнению с предыдущим днем утроилась до 13,96 процента.

При этом количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу — до 1862.

Заражение в последние дни было сосредоточено в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в столице Праге и пригороде.

Всего в Чехии подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, из-за осложнений от болезни умерли 347 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.