В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый большой ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает чешское издание Novinky, передаёт Новое время.
По данным Министерства здравоохранения Чехии, в субботу, 27 июня, число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу, 26 июня.
Доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов 27 июня по сравнению с предыдущим днем утроилась до 13,96 процента.
При этом количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу — до 1862.
Заражение в последние дни было сосредоточено в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в столице Праге и пригороде.
Всего в Чехии подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, из-за осложнений от болезни умерли 347 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
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В Чехии зафиксировано 260 новых случаев коронавируса за последние сутки. Это самый большой ежедневный прирост с 8 апреля.
Об этом сообщает чешское издание Novinky, передаёт Новое время.
По данным Министерства здравоохранения Чехии, в субботу, 27 июня, число новых случаев заболевания было почти на 100 выше, чем в пятницу, 26 июня.
Доля новых случаев коронавирусной инфекции в количестве тестов 27 июня по сравнению с предыдущим днем утроилась до 13,96 процента.
При этом количество тестов, проведенных в субботу, сократилось примерно вдвое по сравнению с более чем 4300 тестами в пятницу — до 1862.
Заражение в последние дни было сосредоточено в северо-восточном регионе Острава, где произошла вспышка среди шахтеров, а также в столице Праге и пригороде.
Всего в Чехии подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, из-за осложнений от болезни умерли 347 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.