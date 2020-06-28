Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы собственными глазами увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и помпы для откачки воды.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В селе Черный Поток, который большая вода фактически отрезала от цивилизации, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Местные жители после стихийного бедствия нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержке. Люди напуганы стихией и неизвестностью - как им жить дальше.

— Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и у части села уже есть электричество, а у части - нет, живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы, пока не протянем свет, у людей была возможность получить электричество из дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это, - сообщил Петр Порошенко.

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ.

— Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно, когда привлечет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики, - сообщил Петр Порошенко.

Как рассказали крестьяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

— Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы - вместе с вами. Мы - единая команда. И слово «солидарность» означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь, - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи.

— Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого нет домов - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить, - объясняет Петр Порошенко.

Отметим, что из-за наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.

Напомним, что из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.