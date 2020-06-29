Министр обороны США Марк Эспер представит президенту Дональду Трампу варианты вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу, заявили в Пентагоне.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на AFP.

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянно присутствующих 25 000 американских военных в Германии на 9500 человек.

По словам источников AFP, часть из этих 9500 военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы.

Эти изменения, по словам представителей Пентагона, должны стать предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции подтверждаются аннексией украинского Крыма.