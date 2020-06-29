В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании из 10 отдыхающих, в результате чего двое мужчин получили ранения, один из них скончался в больнице.
Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел вечером 27 июня в селе Гусаровка.
— Неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.
Два человека с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, где один из них - 27-летний мужчина - скончался.
53-летнего нападающего полиция задержала на месте преступления.
По факту стрельбы возбуждено два уголовных производства по статьям о «умышленное убийство» и «покушение на умышленное убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, что в Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании из 10 отдыхающих, в результате чего двое мужчин получили ранения, один из них скончался в больнице.
Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел вечером 27 июня в селе Гусаровка.
— Неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.
Два человека с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, где один из них - 27-летний мужчина - скончался.
53-летнего нападающего полиция задержала на месте преступления.
По факту стрельбы возбуждено два уголовных производства по статьям о «умышленное убийство» и «покушение на умышленное убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, что в Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.