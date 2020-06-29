В Харьковской области пьяный мужчина открыл стрельбу по компании из 10 отдыхающих, в результате чего двое мужчин получили ранения, один из них скончался в больнице.

Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел вечером 27 июня в селе Гусаровка.

— Неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении.

Два человека с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, где один из них - 27-летний мужчина - скончался.

53-летнего нападающего полиция задержала на месте преступления.

По факту стрельбы возбуждено два уголовных производства по статьям о «умышленное убийство» и «покушение на умышленное убийство». Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.