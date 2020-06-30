По состоянию на 7 утра 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - 4.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Силами ГСЧС в течение суток откачано более 48 тыс. м куб. воды (с начала работ - более 230 000 м куб), расчищено 0,22 км автодорог (с начала работ - 9,87 км), 0,23 км русла рек (с начала работ - 3,55), доставлено для населения 1300 кг продуктов питания (с начала работ - 9928 кг).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 542 человек и 224 ед. техники, из них от ГСЧС 465 человек л/с и 197 ед. техники (из них 2 вертолета).

Напомним, что в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.