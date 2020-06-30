В разгар курортного сезона вода в Черном море у побережья Одессы окрасилась в зеленовато-желтый цвет.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя снятые с высоты фото и видео, передаёт Новое время.

При этом с близка можно рассмотреть, что причиной окрашивания воды стали морские водоросли, которые могли размножится из-за аномальной жары и ливней, наблюдавшихся в последнее время на территории региона.

Ранее сообщалось, что городской совет Одессы закрыл часть пляжа «Дельфин» рядом с затонувшим танкером Delfi.