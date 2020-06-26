Городской совет Одессы закрыл часть пляжа «Дельфин» рядом с затонувшим танкером Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Такое решение 25 июня приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС).

«В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов гранично допустимой концентрации нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа «Дельфин», комиссия приняла решение ограничить доступ отдыхающих на пляж в этом районе побережья», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, прокуратура Одесской области уверяет, что обследовала море у Delfi и оно не загрязнено нефтепродуктами.

Напомним, в ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.