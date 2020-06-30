Вечером 30 июня в Николаеве начался ливень и шквальный ветер. Часть улиц в центре города затопило.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, затопило Московскую и Спасскую. Также на пересечении указанных улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, движение затруднено.

В центре города вода прибивает опавшие с деревьев листья к ливнестокам.

В микрорайоне Варваровка, перед мостом, тоже повалило дерево. Оно упало на дорогу, зацепив проезжающий автомобиль.

Фото/Viber-группа ДТП и дороги Николаева и области

Николаевцы засняли, как шквальный ветер гнет тополя.

Как обычно, затопило проспект Центральный в районе Дормашины. Видео публикуют николаевцы в соцсетях.

Несмотря на то, что проспект затопило, некоторые водители все равно решили по нему проехать. В итоге им пришлось свернуть на аллею.

Напомним, 24 июня в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило. На проспекте в районе Дормашины забились ливнестоки, а очевидцы засняли, как работник коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» самостоятельно голыми руками очищает ливневку, стоя в воде.

После этого мэр Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве планируют установить дополнительные, вертикальные, водоотводы.