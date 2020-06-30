29 июня в 15:55 в службу спасения поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино в Баштанском районе Николаевской области.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница (23,5 гектара) и лесополоса (1,5 гектара). Пожарные с помощью подручных средств и водяных стволов в 16:25 локализировали пожар и в 16:35 — ликвидировали. От огня спасли 30 гектаров зерновых культур.

Причина пожара устанавливается. Отмечается, что на полях отсутствовала обпашка.

Напомним, в селе Мирное на территории Шевченковского сельского совета Витовского района загорелось поле с зерновыми.