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29 июня в 15:55 в службу спасения поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино в Баштанском районе Николаевской области.
Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница (23,5 гектара) и лесополоса (1,5 гектара). Пожарные с помощью подручных средств и водяных стволов в 16:25 локализировали пожар и в 16:35 — ликвидировали. От огня спасли 30 гектаров зерновых культур.
Причина пожара устанавливается. Отмечается, что на полях отсутствовала обпашка.
Напомним, в селе Мирное на территории Шевченковского сельского совета Витовского района загорелось поле с зерновыми.
29 июня в 15:55 в службу спасения поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино в Баштанском районе Николаевской области.
Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница (23,5 гектара) и лесополоса (1,5 гектара). Пожарные с помощью подручных средств и водяных стволов в 16:25 локализировали пожар и в 16:35 — ликвидировали. От огня спасли 30 гектаров зерновых культур.
Причина пожара устанавливается. Отмечается, что на полях отсутствовала обпашка.
Напомним, в селе Мирное на территории Шевченковского сельского совета Витовского района загорелось поле с зерновыми.