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Центральный районный суд Николаева приговорил к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества обвиняемого в разбоях военнослужащего.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Напомним, летом прошлого года полиция задержала ранее судимого военнослужащего. По версии следствия, в перерывах между службой он занимался разбоем — в балаклаве подъезжал к жертве на мопеде и, угрожая пистолетом, отбирал у женщин имущество, а потом возвращался в часть. Суд оправил задержанного контрактника в СИЗО на время следствия.
«Установлено, что в мае 2019 года указанный военнослужащий, держа в руке предмет, внешне похожий на пистолет, умышленно, с целью завладения имуществом, совершил разбойное нападение с применением угрозы жизни и здоровью на гражданку, завладев ее материальными ценностями на сумму почти 3500 гривен. Впоследствии, в июле 2019 года, военнослужащий второй раз совершил разбойное нападение, сопровождающееся насилием в отношении другой потерпевшей, причинив ей материальный ущерб на общую сумму более 300 гривен», — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что жительницу Первомайска приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества за продажу амфетамина.
Центральный районный суд Николаева приговорил к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества обвиняемого в разбоях военнослужащего.
Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Напомним, летом прошлого года полиция задержала ранее судимого военнослужащего. По версии следствия, в перерывах между службой он занимался разбоем — в балаклаве подъезжал к жертве на мопеде и, угрожая пистолетом, отбирал у женщин имущество, а потом возвращался в часть. Суд оправил задержанного контрактника в СИЗО на время следствия.
«Установлено, что в мае 2019 года указанный военнослужащий, держа в руке предмет, внешне похожий на пистолет, умышленно, с целью завладения имуществом, совершил разбойное нападение с применением угрозы жизни и здоровью на гражданку, завладев ее материальными ценностями на сумму почти 3500 гривен. Впоследствии, в июле 2019 года, военнослужащий второй раз совершил разбойное нападение, сопровождающееся насилием в отношении другой потерпевшей, причинив ей материальный ущерб на общую сумму более 300 гривен», — отметили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что жительницу Первомайска приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества за продажу амфетамина.