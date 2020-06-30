Центральный районный суд Николаева приговорил к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества обвиняемого в разбоях военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

Напомним, летом прошлого года полиция задержала ранее судимого военнослужащего. По версии следствия, в перерывах между службой он занимался разбоем — в балаклаве подъезжал к жертве на мопеде и, угрожая пистолетом, отбирал у женщин имущество, а потом возвращался в часть. Суд оправил задержанного контрактника в СИЗО на время следствия.

«Установлено, что в мае 2019 года указанный военнослужащий, держа в руке предмет, внешне похожий на пистолет, умышленно, с целью завладения имуществом, совершил разбойное нападение с применением угрозы жизни и здоровью на гражданку, завладев ее материальными ценностями на сумму почти 3500 гривен. Впоследствии, в июле 2019 года, военнослужащий второй раз совершил разбойное нападение, сопровождающееся насилием в отношении другой потерпевшей, причинив ей материальный ущерб на общую сумму более 300 гривен», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жительницу Первомайска приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества за продажу амфетамина.