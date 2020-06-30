Сегодня, 30 июня, николаевские спасатели дважды спасали животных.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, утром на линию «101» поступила просьба достать кота из колодца глубиной 10 метров в пгт Воскресенское Витовского района Николаевской области. Сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы спустились к четвероногому и достали его на поверхность.

«Хозяйка поблагодарила за спасенного Масю и пожелала спасателям побольше приятных моментов в работе», — говорится в сообщении.

В этот же день пожарным 3 части пришлось снимать с высокой акации на углу улиц Сенной и Декабристов в Заводском районе Николаева пушистого «верхолаза». На ветке его заметили горожане, которые и сообщили об этом на линию «101».

Ранее на Николаевщине спасатели вытащили подростка, застрявшего в грязи в старом карьере.