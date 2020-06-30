В Черновцах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) почти в 21 млн гривен оценила ущерб, причиненный паводками 23-25 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

— Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 миллионов 835 тысяч 767 гривен, — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к главе Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

Сообщается, что в результате поднятия уровня воды в реке Прут, а также поднятия воды в реке Потит в пределах Черновцов подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Козятинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и проул. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка «Добробут». Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошков, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети.

Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция «Белая», которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП «Черновцыводоканал» в селе Магала, другие объекты водоканала.

Напомним, вечером 23 июня, газовый переход, который обеспечивает газом Черновцы отключали из-за угрозы повреждения. Около 1000 абонентов были отключены от газоснабжения.