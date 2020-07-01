Государственная экологическая инспекция ежедневно отбирает пробы морской воды в районе пляжа «Дельфин» у танкера «Делфи» и не фиксирует загрязнения нефтепродуктами.
Об этом 30 июня заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в эфире «Общественного радио».
— Что касается «Делфи», Государственная экологическая служба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, — заявил Денис Соколов.
Он также отметил, что облгосадминистрация сейчас пытается «максимально мотивировать судовладельца», чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.
Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.
Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.
Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.
Государственная экологическая инспекция ежедневно отбирает пробы морской воды в районе пляжа «Дельфин» у танкера «Делфи» и не фиксирует загрязнения нефтепродуктами.
Об этом 30 июня заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в эфире «Общественного радио».
— Что касается «Делфи», Государственная экологическая служба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, — заявил Денис Соколов.
Он также отметил, что облгосадминистрация сейчас пытается «максимально мотивировать судовладельца», чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.
Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.
Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.
Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.