Государственная экологическая инспекция ежедневно отбирает пробы морской воды в районе пляжа «Дельфин» у танкера «Делфи» и не фиксирует загрязнения нефтепродуктами.

Об этом 30 июня заявил спикер Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в эфире «Общественного радио».

— Что касается «Делфи», Государственная экологическая служба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, — заявил Денис Соколов.

Он также отметил, что облгосадминистрация сейчас пытается «максимально мотивировать судовладельца», чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья.

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.