1 июля около 17:00 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на свалке в селе Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По вызову были направлены пожарные 4 и 16 государственных пожарно-спасательных частей, очередная смена оперативно-координационного центра.

В ГСЧС сообщают, что ликвидация пожара продолжается, ориентировочная площадь составляет 1000 квадратных метров, присутствует плотное задымление, которое усложняет тушение отдельных очагов.

Отмечается, что ситуация контролируется. На месте также находятся водовозки от аварийно-спасательного отряда специального назначения и от ООО «Карлс Клининг».

Напомним, что свалка в селе Мешково-Погорелово в этом году горела также в ночь на 22 февраля.